Приложение госуслуг "Дия" не будет сегодня работать с 23:00 до часу ночи.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице сервиса.

Разработчики приложения объяснили, что это связано с расширением на еще один датацентр.

"Чтобы использовать самые качественные онлайн-услуги, мы расширяемся на еще один датацентр. Так сервисы будут работать быстро и максимально защищенно. Для переезда на новое оборудование нужно немного времени. Так что онлайн-сервисы не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00. Сразу после этого "Дия" будет готова к работе", - сказано в посте.

Освободившееся время создатели "Дии" рекомендуют потратить на чтение "жизнеописания Степана Бандеры", занятие сексом, чтобы "сделать новых украинцев" или просмотр ТикТока.

На днях мы сообщали, что теперь в "Дие" теперь можно будет закрыть физлицо-предпринимателя.

Также недавно стало известно, что вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть свои деньги через приложение "Дия". Для этого был подписан меморандум с Фондом гарантирования вкладов. В приложении можно будет подать заявку на возмещение средств и получить их на карточку.