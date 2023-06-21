В среду, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение.

В своем видеообращении Зеленский сообщил о "жестоких боях".

"Юг – уничтожаем врага. Донетчина – уничтожаем врага. Купянское направление – что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага", - сказал Зеленский.

На юге, по его словам, есть движение вперед. На востоке – "держим оборону".

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.