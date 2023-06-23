Американские правоохранители не располагают информацией о тайном сговоре между властями России и Дональдом Трампом в преддверии его избрания президентом США в ноябре 2016 года.

Об этом заявил 21 июня на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США спецпрокурор Джон Дарем, который расследовал обстоятельства начала слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом Трампа.

"Я имею в виду, разумеется, есть информация в докладе, который был подготовлен [бывшим] директором [ФБР Робертом] Мюллером, и тому подобное. Однако что касается сговора, то мне ни о каком [сговоре] не известно", - заявил Дарем.

Кроме того, спецпрокурор отметил, что в спецслужбах США были "некоторые лица, которые явно выражали личное пристрастие", рассматривая данные, касавшиеся Трампа, на этапе избирательной кампании 2016 года.

Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство. В мае текущего года Дарем опубликовал итоговый доклад, в котором говорится, что у спецслужб США не было достаточных оснований для начала расследования якобы имевшихся связей Трампа с Россией и слежки за его избирательным штабом.

По словам Дарема, выявленные им и обозначенные в докладе "проблемы не могут быть решены в одночасье".

"Как мы отметили в докладе, они не могут быть решены только за счет повышения уровня подготовки или дополнительных требований к внутренним правилам. Скорее, требуется подотчетность как в плане соблюдения стандартов, которым подчиняются наши сотрудники правоохранительных органов, так и в плане последствий, с которыми они сталкиваются в результате нарушения законов и внутренних правил, имеющих отношение к делу", - отметил спецпрокурор.

Теория о сговоре Трампа и РФ начала рассыпаться давно. В 2019 году расследование спецпрокурора Мюллера не нашло никаких доказательств какой-либо связи Трампа или членов его избирательного штаба, равно как координации их действий с Россией.

В 2020 году бывший юрист ФБР Кевин Клинсмит в федеральном суде признал себя виновным в фальсификации документа при расследовании вероятного сговора.

А в 2021 году в США арестовали аналитика Игоря Данченко по подозрению в ом, что он помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре.