Российский миллиардер Александр Мамут, покинувший РФ после начала вторжения в Украину и находящийся в Украине под санкциями, обсуждает возможность создания новой медиаструктуры с либеральной повесткой, чтобы закрепить имидж "хорошего русского", который очень хотел бы иметь на Западе.

Об этом пишет "Медуза".

По данным издания, Мамут обсуждал возможность создания такой медиаструктуры с экономистом Сергеем Гуриевым. Правда, сам Гуриев заявил "Медузе", что ничего не знает о желании олигарха запустить медийный проект.

Один из собеседников издания рассказал, что формат медийного проекта Мамута может быть каким угодно: печатное СМИ, радио, фонд для поддержки СМИ.

"Медуза" напоминает, что в свое время Мамут уже активно участвовал в медиабизнесе, но его решения приводили к тому, что либеральные издания становились провластными. Так случилось, в частности, с "Лентой.Ру" и "Газетой.Ру".

На днях сообщалось, что бывший владелец английского "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович отказывается подписывать договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба.

А прошлым летом российский галерист Марат Гельман заявил, что попавшие под западные санкции российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман стали гражданами Украины.