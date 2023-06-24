В Днепре задержан россиянин Александр Федосеев, который являлся "правой рукой" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова. Эти лица организовали схему скрытого вывоза титанового сырья из Украины в Российскую Федерацию, где оно использовалось в военно-промышленном комплексе, включая производство ракет типа "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Федосеев занимал официальную должность советника гендиректора металлургической корпорации "ВСМПО-АВИСМА", принадлежащей российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Именно через эту компанию Шелков организовал поставки полезных ископаемых из Демуринского горно-обогатительного комбината, расположенного на территории Днепропетровской области, в РФ.

По данным СБУ, организаторы данной схемы переправили в Россию около 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 миллиона долларов. Сотрудники СБУ задокументировали эту сделку и провели ряд мероприятий по привлечению организаторов к ответственности.

Александр Федосеев скрывался от правосудия, однако благодаря оперативным действиям СБУ его местонахождение было установлено, и он был задержан. В ходе обыска у задержанного были обнаружены российский паспорт и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Предварительно Федосееву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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