В Днепре задержали россиянина по обвинению в незаконном вывозе из Украины титана для производства "Калибров"
В Днепре задержан россиянин Александр Федосеев, который являлся "правой рукой" подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова. Эти лица организовали схему скрытого вывоза титанового сырья из Украины в Российскую Федерацию, где оно использовалось в военно-промышленном комплексе, включая производство ракет типа "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Федосеев занимал официальную должность советника гендиректора металлургической корпорации "ВСМПО-АВИСМА", принадлежащей российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Именно через эту компанию Шелков организовал поставки полезных ископаемых из Демуринского горно-обогатительного комбината, расположенного на территории Днепропетровской области, в РФ.
По данным СБУ, организаторы данной схемы переправили в Россию около 11 тонн минералов общей стоимостью почти 2 миллиона долларов. Сотрудники СБУ задокументировали эту сделку и провели ряд мероприятий по привлечению организаторов к ответственности.
Александр Федосеев скрывался от правосудия, однако благодаря оперативным действиям СБУ его местонахождение было установлено, и он был задержан. В ходе обыска у задержанного были обнаружены российский паспорт и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.
Предварительно Федосееву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что в Житомирской области СБУ задержала военнослужащего, подозреваемого в работе на ФСБ.
Также мы сообщали, что СБУ подозревает российского миллиардера Сергея Кабаргина в организации схемы вывоза редкой глины из Украины.