Украинскую певицу, экс-солистку группы "ВИА Гра" Веру Брежневу лишили вида на жительство в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, у 41-летней артистки, которая родилась в Днепродзержинске (переименован в Каменское) и имеет гражданство Украины, аннулирован документ, подтверждающий право временно или постоянно проживать в России, то есть у нее недействителен вид на жительство (ВНЖ). Кроме того, ликвидирована фирма "ИП Киперман В.В." (по документам жена Константина Меладзе все еще носит фамилию прежнего мужа Михаила Кипермана), через которую артистка вела дела и получала доходы.

"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", — отметил ее адвокат Андрей Алешкин.

СМИ пишут, что у певицы остался небольшой бизнес в Санкт-Петербурге: по документам Вера числится соучредителем фирмы, занимающейся выпуском женской одежды. Однако в последнее время бренд не развивается и не приносит доход.

В начале июня стало известно, что Служба безопасности Украины подозревает бывшего мужа певицы и бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана в присвоении почти 600 миллионов гривен "Укртатнафты" в первый же день начала войны.

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