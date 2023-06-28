Россия призвала страны не участвовать в украинском саммите мира, так как он якобы "носит провокационный характер".

Об этом заявила спикер российского МИДа Мария Захарова на брифинге 28 июня.

"Призываем ответственные государства, которые по-настоящему стремятся к миру и тем более заявляют желание и готовность сыграть конструктивную роль в поиске политико-дипломатического решения конфликта, не участвовать в этой затее. Она провокационна", – сказала Захарова.

Она пояснила, что участие стран мира в саммите необходимо Западу, чтобы "создать видимость широкой поддержки его итогов". По ее словам, это лишь отдалит "перспективу мирного урегулирования". Захарова добавила, что попытки "определить исход" украинского конфликта без участия в обсуждении России "обречены на провал".

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести в июле саммит "формулы мира", приурочив его к 500 дням с начала войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что саммит готовится, "чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны".

25 июня глава Офиса президента Андрей Ермак тоже написал о саммите мира, который следует провести в Украине. По его словам, это станет следующим шагом после консультаций в Копенгагене по ключевым принципам построения мира с представителями разных государств, включая страны ЕС, США, Бразилию, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и др.

Как ожидается, на этом мероприятии Киев и Запад будут продвигать формулу мира Зеленского.