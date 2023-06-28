Мальчик, которого сутки искали в тайге Приамурья, выжил благодаря собаке, охранявшей пасеку и дождался прихода спасателей.

Информацию об этом публикуют российские издания.

12-летнего подростка нашли благодаря красной кофте, которую заметили с воздуха, после чего спасатели добрались к нему на вездеходах. Пережить ночь и утро удалось благодаря собаке.

Это случилось в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, где помимо труднопроходимой местности, до ближайших населённых пунктов в среднем 300 километров. Мальчик вместе со своим отцом отправился на охоту, в какой-то момент отошёл в лес и потерялся.

К мальчику пришла на выручку собака, охранявшая местную пасеку: она осталась рядом и грела подростка своим телом. Дикие звери, чуя присутствие собаки, предпочли держаться подальше. По словам спасателей, когда парня заметили, он лежал на четвероногом друге под кустом.

Эта история вполне могла закончиться трагично, потому как чуть более чем в полукилометре от места, где провёл ночь ребёнок, обнаружили берлогу медведицы с медвежатами. Не исключено, что именно собака буквально спасла мальчику жизнь.

Мальчика искали командой в 68 человек, в том числе кинологи с собаками. Были задействованы вертолёт МЧС, частный самолёт (пилот которого и заметил пропавшего, параплан, беспилотники, плавсредства, вездеход, квадроциклы. Сообщается, что парня обнаружили благодаря яркой куртке.

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