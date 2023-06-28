Ярославская область стала первой в РФ, где ввели штраф за плевки в общественных местах.

Об этом пишут российские журналисты.

Так, руководство Ярославской области постановило, что за плевок в общественном месте с граждан будет взыматься штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения — 3 тысячи рублей.

При этом действие запрета будет распространяться на места массового пребывания и отдыха граждан — улицы населённых пунктов, площади, скверы, парки, дворы, детские площадки, пляжи. Кроме того, считается нарушением плевание в местах общего пользования многоквартирных домов — лифтах, подъездах, на лестничных площадках, а также в помещениях и на территориях, предназначенных для проведения культурно-зрелищных, спортивных или иных мероприятий. Соответствующие изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях" инициировал губернатор Ярославля Михаил Евраев.

После принятия данного постановления была создана рабочая группа для того, чтобы понять, как отслеживать такие правонарушения и фиксировать их. Власти полагают, что потребуется время чтобы пришла ясность, какие дополнительные меры необходимо для этого ввести.

Ранее стало известно, что в РФ мужчину оштрафовали из-за того, что он обклеил машину долларами.

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