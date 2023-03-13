Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тыс. грн медсестру из Львова, которая отказалась ехать в служебную командировку в зону боевых действий.

Информация об этом появилась в реестре судебных решений.

По информации местных СМИ, операционная медсестра нейрохирургического отделения Илона Голева в ноябре прошлого года отказалась отправиться в служебную командировку в зону боевых действий. Свою вину она признала.

Ранее мы писали, что в Киевском суде Одессы судят члена Теробороны, который отказался ехать на фронт. Военный из города Раздельная. Он - пулеметчик одной из бригад в Одесской области.

Война в Украине продолжается уже 383-й день. Мы следим за новостями 13 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 382-го дня войны. Самая сложная ситуация на фронте в районе Бахмута, где уровень потерь выше, чем в других местах. РФ продолжает наступать на этом направлении. В Луганской области россияне экспериментируют, то едут тяжелой техникой до 10-12 единиц, то едет 3 БМП, а между ними идет пехота, или иногда просто запускают по три роты на штурм.

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