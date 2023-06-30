Россия узнала о содержании встречи представителей Украины, стран Запада и "глобального юга" в Копенгагене от "представителей дружественных РФ стран".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в Кремле.

"Многие представители из стран, которые с нами поддерживают дружеские отношения, по итогам этой копенгагенской встречи проинформировали наших послов. То есть определенную информацию о состоявшихся в Копенгагене переговорах мы получили", - сказал собеседник СМИ.

По словам источника, встреча "явно была попыткой поработать со странами, которые занимают близкие к нам (то есть РФ - Ред.) позиции по украинскому сюжету, попыткой обработать их".

Собеседник агентства назвал среди таких "дружественных РФ" стран Бразилию, Индию и другие страны БРИКС.

Отметим, что сразу после встречи сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак представлял украинский мирный план и убеждал все страны поддерживать только его.

Западные СМИ сообщали, что 24 июня в Копенгагене секретно прошла встреча, посвященная войне в Украине, при участии дипломатов стран Запада, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Ермак рассказывал, что в столице Дании состоялись консультации Украины с представителями Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Между тем Москва призвала страны не участвовать в украинском саммите мира, заявляя, что "он носит провокационный характер".