С 1 июля в Новой Зеландии вступит в силу запрет на использование определенных видов мягкого пластика.

Министерство охраны окружающей среды опубликовало соответствующее сообщение на своем сайте в пятницу.

Согласно объявлению, запрет касается одноразовых пластиковых пакетов и посуды. Отмечается, что это лишь первый шаг в борьбе с наиболее проблемными типами пластика. К 2025 году планируется запретить все упаковки из ПВХ и полистирола, используемые для упаковки продуктов питания и напитков.

По данным экологического ведомства Новой Зеландии, каждый житель страны в среднем выбрасывает 60 кг пластиковых отходов на свалку ежегодно, при этом лишь 5% от общего объема подлежит переработке. Введение новых ограничений позволит устранить выброс на свалки 150 млн пластиковых пакетов ежегодно.

Напомним, что в Украине с 2021 года планировалось запретить пластиковую одноразовую посуду.

При этом в ООН пришли к выводу, что к 2040 году количество пластикового мусора в мире реально сократить на 80%.

"Страна" также писала, что ученые обнаружили грибы, пожирающие пластик за 140 дней. Это самый быстрый способ избавиться от него.