В Молдове установили личность стрелка в аэропорту Кишинева. Им является 43-летний Рустам Ашуров, имеющий гражданство Таджикистана и России.

Об этом пишет молдавский Telegram-канал Ungureanu 112.

Сообщается, что Ашуров разыскивается Интерполом за убийство "влиятельного человека". Во время теракта стрелок находился в компании двух мужчин, которые сейчас находятся в розыске.

Сам нападавший находится в критическом состоянии в больнице под охраной. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, сегодня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Сообщалось, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в страну после его прилёта из Турции. Он выстрелил в пограничника, а затем в охранника, который якобы пытался обезоружить нападавшего.

Из-за инцидента в Кишиневе временно приостановили авиасообщение.

Позже премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана.

А по данным молдавского сайта Pulsmedia, стрелявший и захвативший заложников в аэропорту Кишинева - наёмник из ЧВК "Вагнер".