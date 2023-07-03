В Забайкалье РФ девять человек отравились медвежатиной, среди них ребенок
В поселке Куанда Забайкальского края РФ девять человек, в том числе ребенок, отравились мясом медведя.
Об этом сообщают власти региона, пишут российские СМИ.
"Правительство Забайкалья держит на контроле ситуацию в селе Куанда Каларского округа, где девять человек (из них один ребенок) обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления дикого мяса", - говорится в сообщении.
По данным медиков, жители села почувствовали недомогание после употребления мяса медведя.
В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили, что шесть человек госпитализированы, трое остаются дома, завтра "пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз".
"По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования", - заявили власти.
Ранее мы рассказывали, что в России от отравления сидром скончались 18 человек. Возможной причиной смерти медиа называют метанол, который мог оказаться в составе напитка вместо этанола.
А в Северном Медведково юный москвич по фамилии Мухоморов отравился мухоморами.