В поселке Куанда Забайкальского края РФ девять человек, в том числе ребенок, отравились мясом медведя.

Об этом сообщают власти региона, пишут российские СМИ.

"Правительство Забайкалья держит на контроле ситуацию в селе Куанда Каларского округа, где девять человек (из них один ребенок) обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления дикого мяса", - говорится в сообщении.

По данным медиков, жители села почувствовали недомогание после употребления мяса медведя.



В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили, что шесть человек госпитализированы, трое остаются дома, завтра "пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз".



"По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования", - заявили власти.

Ранее мы рассказывали, что в России от отравления сидром скончались 18 человек. Возможной причиной смерти медиа называют метанол, который мог оказаться в составе напитка вместо этанола.

А в Северном Медведково юный москвич по фамилии Мухоморов отравился мухоморами.