90-летний режиссер фильма "Экипаж" Александр Митта оказался в реанимации больницы имени Боткина в Москве.

Об этом сообщили некоторые российские СМИ со ссылкой на источник в медучреждении.

Отмечается, что режиссера парализовало. Как пишет телеграм-канал Mash, у народного артиста РФ появилась слабость в руке и ноге, и его сын вызвал медиков.

Между тем сын режиссера Евгений уверяет, что с ним все в порядке и он находится на обследовании. В беседе с журналистами он опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца.

"Все нормально, находится на обследовании. Ничего страшного не произошло, все в порядке, врачи им занимаются. Нет никаких страшных симптомов. Какое-то время он будет находиться на обследовании", — уточнил он.

А помощница режиссёра заявила телеканалу "360", что Митте "было плохо, но сейчас вроде всё отошло".

Напомним, что 90-летний мэтр кинематографа снял такие фильмы, как "Друг мой, Колька!" (совместно с Алексеем Салтыковым, премия на Международном кинофестивале в Лондоне), "Звонят, откройте дверь" (Гран-при "Золотой Лев святого Марка" и приз католического жюри на фестивале фильмов для детей в Венеции), "Гори, гори, моя звезда", телесериал "Граница. Таёжный роман" (Государственная премия России), и многое другое.

В мае в Москве госпитализировали народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова. Его доставили в Институт Склифосовского с инсультом.

А в июне попала в больницу популярная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина.