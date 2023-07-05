Верховный суд США признал незаконным запланированное Джо Байденом частичное прощение студенческих займов.

Решение суд принял в пятницу, 30 июня.

"Правительство США превысило свои полномочия, приняв этот план", – постановил суд.

За несколько месяцев до появления вердикта план Байдена по прощению миллиардов долларов США по студенческим кредитам был приостановлен: нижестоящие суды блокировали его после судебных исков.

Президент США объявил о программе прошлым летом, ссылаясь на финансовое бремя пандемии – к тому времени выплаты по студенческим кредитам уже были приостановлены из-за нее. Частичным прощением студенческих кредитов воспользовались бы более 40 миллионов американцев. По оценкам Независимого бюджетного управления Конгресса США, это обошлось бы примерно в 400 миллиардов долларов США.

Байден ссылался на закон 2003 года, который разрешает правительству приостанавливать или изменять некоторые выплаты по студенческим кредитам в ответ на чрезвычайную ситуацию в стране. Этот закон был принят после террористических атак 11 сентября 2011 года. Планируемое правительством США всеобъемлющее списание долгов является слишком широким, как постановил Верховный суд.

"Вопрос не в том, нужно ли что-то делать, а в том, кто имеет право это делать", – говорится в постановлении. Теперь заемщикам придется возобновить выплаты по кредитам.

Республиканцы приветствовали решение Верховного суда.

"Это была победа для американского народа", – написала Элиз Стефаник из комитета республиканского руководства Палаты представителей, добавив, что суд вынес решение в пользу "наших трудолюбивых налогоплательщиков".

Незадолго до этого Верховный суд постановил, что учет цвета кожи или происхождения абитуриентов при приеме в университеты противоречит конституции. Поощрение этнических меньшинств под термином "позитивная дискриминация" было призвано способствовать разнообразию среди студентов.

Ранее Верховный суд США встал на сторону дизайнера из штата Колорадо Лори Смит, которая не хочет создавать интернет-сайты об однополых браках, поскольку это противоречит ее религиозным убеждениям.