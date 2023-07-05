Балкер KLC Erciyes ударил судно Jasmin Quin в порту Измаила.

Видео инциндента было опубликовано местными телеграм-каналами города Одессы.

Предположительно видео снято в конце июня, так как этот Erciyes, который ходит под флагом Барбадоса, находится в украинском порту с 30 июня.

Балкер - специализированное судно для перевозки грузов насыпью (навалом), таких как зерно, уголь, руда, цемент. Балкер считается разновидностью сухогруза.

KLC ERCIYES (IMO: 9132480) - сухогруз, построенный в 1997 году. Его максимальная грузоподъёмность составляет 13971 тонн, общая длина насчитывает 142,14 метра, а ширина - 22,2 метра.

Ранее мы сообщали о столкновении кораблей у Хоккайдо, когда в Японии арестовали помощника капитана российского судна по подозрению в причинении смерти по неосторожности, а также в халатных нарушениях при маневрировании корабля.

Также В Босфоре столкнулись российский и турецкий сухогрузы.Российское судно следовало из района Гемлик провинции Бурса, турецкий корабль следовал из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли в Чёрном море. Само столкновение произошло у берегов района Йеникей в Стамбуле. По предварительной информации, пострадавших или погибших нет.