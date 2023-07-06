В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении продолжается продвижение сил обороны вперед и освобождение наших территорий.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1293 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот", - написал Тарнавский.

Уничтожены 47 единиц военной техники противника, в частности:

  • 6 танков,
  • 3 ББМ,
  • 4 пушки Д-30,
  • пушка 2С5 "Гиацинт-С",
  • 4 БПЛА "Zala",
  • БПЛА "Supercam",
  • 2 самоходные артиллерийские установки "Акация",
  • гаубица "Мста-С",
  • комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М",
  • зенитный ракетный комплекс "Бук",
  • РЛС "Зоопарк",
  • 2 станции РЭБ,
  • автомобильная техника.

Также были уничтожены 5 складов боеприпасов врага.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что в районе Клещеевки южнее Бахмута сейчас идут мощные бои. Также украинские военные продвигаются севернее и южнее города Бахмут. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет большие потери, продолжаются тяжелые бои.

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