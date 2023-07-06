На Таврическом направлении продолжается продвижение ВСУ и освобождение территорий - Тарнавский
На Таврическом направлении продолжается продвижение сил обороны вперед и освобождение наших территорий.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1293 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот", - написал Тарнавский.
Уничтожены 47 единиц военной техники противника, в частности:
- 6 танков,
- 3 ББМ,
- 4 пушки Д-30,
- пушка 2С5 "Гиацинт-С",
- 4 БПЛА "Zala",
- БПЛА "Supercam",
- 2 самоходные артиллерийские установки "Акация",
- гаубица "Мста-С",
- комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М",
- зенитный ракетный комплекс "Бук",
- РЛС "Зоопарк",
- 2 станции РЭБ,
- автомобильная техника.
Также были уничтожены 5 складов боеприпасов врага.
Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что в районе Клещеевки южнее Бахмута сейчас идут мощные бои. Также украинские военные продвигаются севернее и южнее города Бахмут. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет большие потери, продолжаются тяжелые бои.