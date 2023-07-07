В Украине сейчас проживают около 33 миллионов человек.

Такие данные приводит гражданское движение "Опора", сделав расчеты по количеству активных сим-карт.

В прошлом месяце было зафиксировано 48,3 млн активных сим-карт. Считается, что на 100 жителей приходится 143 карты. Таким образом получается цифра не больше, чем 33,8 млн человек в стране.

Самый густонаселенный регион - Днепропетровская область, где проживают 2,97 млн человек. Меньше всего людей в Кировоградской области - 0,85 милн.

С конца 2021 года население Украины уменьшилось более чем на 7 млн человек.

Также по состоянию на июнь 2023 года из-за полномасштабного вторжения РФ за границей находятся 8 млн 177 тысяч граждан Украины, что составляет около 20% населения, которое насчитывалось до войны. Исходя из данных Госпогранслужбы, разница между выездами за пределы Украины и въездами с 24 февраля 2022 года по 1 мая 2023 года отрицательная и составляет 2 млн 686 тысяч человек.

Ранее Украинский институт будущего озвучивал цифру в 29 млн человек населения. По его данным, около 8,6 млн беженцев уехали за границу от войны и не вернулись. Из 29 млн оставшихся в Украине работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если вычесть бюджетников, остаются около 6-7 млн человек.

Между тем согласно информации Bloomberg, население Германии впервые за 30 лет выросло сразу на 1,3%, или более чем на миллион человек. Главной причиной называется приток мигрантов, прежде всего украинских.