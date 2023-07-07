Американские компании Mondelez, Mars и PepsiCo продемонстрировали в прошлом году бурный рост продаж в России.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным, поданным в налоговую инспекцию России, продажи Mondelez Rus’ выросли на 38% в прошлом году, до 92 млрд рублей (1,1 млрд долларов). Компания в итоге увеличила общую прибыль более чем вдвое по сравнению с 2021 годом.

Рентабельность выросла благодаря ценообразованию, росту объемов и приостановке рекламы, говорится в годовом отчете Mondelez, добавив, что в прошлом году на Россию пришлось 4% ее консолидированной выручки.

Компания Mars, пришедшая в Россию в начале 90-х годов, зафиксировала в прошлом году рост продаж на 14%, до 177 млрд рублей (около $1,9 млрд), а прибыль выросла на 58% до 27 млрд рублей ($294,3 млн).

Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза. Производитель газированных напитков заявил, что продажи в России принесут корпорации 5% консолидированной чистой выручки в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

Ранее мы писали о том, что после начала войны из России ушло менее 20% западных компаний, остальные остались работать и платят налоги.

А также, что НАПК внесло китайского производителя автомобилей Great Wall Motor в список международных спонсоров войны.