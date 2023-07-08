В воскресенье, 9 июля, ожидается сильная жара до +30 градусов, для юго-восточных и восточных областей объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Юго-восточные области ожидают дожди и грозы, осадки возможны ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. На остальной территории Украины осадков не предвидится. В некоторых местах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночная температура воздуха составит 12-17° тепла, но в южной части и восточных областях будет немного теплее - +18...+22°. Днем столбики термометров покажут +22...+27 градусов выше нуля, при этом в Закарпатье и Одесской области температура может подняться до +28...+30°.

В Киевской области также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. В столице ночью температура воздуха будет +14...+16°, а днем поднимется до +24...+26°. В остальных районах Киевской области ночью столбики термометров покажут +12...+17° тепла, а днем до +27°.

Синоптики сообщают о штормовом предупреждении для юго-восточных и восточных областей Украины, где ожидаются грозы. Уровень опасности объявлен I (желтый).

"Укргидрометцентр" ранее сообщал о прогнозе средней месячной температуры воздуха от 19° до 25° тепла в июле, с немного более прохладной погодой от 13-18° выше нуля в Карпатах.

Напомним, сегодня в Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра.