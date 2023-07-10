Российские журналисты сообщают, что голливудский актер Джонни Депп этой осенью посетит Москву.

По их информации, актер должен записать общий трек с местными музыкантами, за что получит гонорар 370 тысяч долларов, а также ему организуют экскурсию по маршруту Калининград - Зеленоградск - Куршская коса - Светлогорск - поселок Янтарный.

Участник группы, с которым, как сообщается, должен сотрудничать Депп, подчеркнул, что американскому актеру предлагали большее вознаграждение, но тот отказался и изъявил желание получить меньший гонорар, но с экскурсией по РФ.

Комментируя эти сообщения, композитор Максим Лисов сказал, что говорить о приезде Джонни Деппа в Россию нет смысла, "пока это только в планах".

Как писала "Страна", о разводе Джонни Деппа с Эмбер Херд снимут документальный фильм.

Напомним, ранее Джонни Депп лишился роли в "Фантастических тварях" из-за обвинений в домашнем насилии.

Ранее известный актер Стивен Сигал приезжал на Донбасс, чтобы снять документальный фильм о войне. После этого Вашингтону предложили ввести санкции в отношении Стивена Сигала за поддержку РФ.