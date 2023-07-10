Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер допустил оговорку во время пресс-конференции, назвав войну "стратегическим провалом" Украины.

Видео пресс-конференции Миллера публикуют Telegram-каналы.

"Мы считаем, что война была стратегическим провалом для Украины", – сказал глава пресс-службы Госдепа, после чего его прервали журналисты, спросив, не имеет ли он в виду "стратегический провал России".

"Извините, извините – стратегический провал для Украины! Спасибо за исправление!" – оговорился он еще раз и лишь после этого поправился.

Напомним, что официальные лица США не раз допускали оговорки в отношении Украины. В частности, конфузы часто происходили с американским президентом Джо Байденом. Так, в своей речи о военной помощи Украине Байден оговорился, заявив, что новый пакет помощи от Вашингтона "поможет противостоять жестокой агрессии Украины". Потом президент исправился и сказал: "которая происходит из-за России".

Кроме того, во время комментария о выводе войск РФ из Херсона Байден перепутал его с городом в Ираке.

А в прошлом году Байден перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.

В оговорке был замечен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что "никто не должен поддерживать Украину", но потом исправился.