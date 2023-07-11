МИД нашел украинца с ампутированной ногой, которого сняли с самолета в Тель-Авиве. Оказалось, что Александр никогда не служил в армии и не является ветераном, как сообщали паблики, а ногу потерял в ДТП много лет назад.

Об этом сообщил спикер министерства Олег Николенко.

Однако он гражданин Украины, поэтому МИД занялось его историей и считает, что извинений со стороны Wizz AIr недостаточно.

"Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле", - пишет Николенко.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с самолета украинца с ампутированной ногой. Впоследствии она извинилась, хотя и назвала это "необходимым решением".

Ранее мы писали, что за 10 месяцев войны в 2022 году инвалидность получили более 45 тысяч украинцев. В 2021 году инвалидизация была в 3,5 раза меньше.

Также мы сообщали, что Кабмин исключил справку МСЭК (медико-санитарной экспертизы) для инвалидов из числа документов, разрешающих выезд мужчин из Украины во время военного положения.