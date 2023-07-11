"Страна" узнала имя водителя, который на автомобиле ездил по пляжу на Шацких озерах. Им оказался житель Волынской области, местный бизнесмен, совладелец охотничьего хозяйства "Шацкое" Владислав Поляков.

"Поляков - человек с криминальным прошлым. Сегодня этот автомобиль был остановлен в городе Ковель за нарушения правил дорожного движения, во время проверки номера кузова было установлено, что данный автомобиль не зарегистрирован в базе данных", - рассказывает источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что по пляжу на Шацких озерах Поляков ездил 8 июля. За езду по пляжу на него был составлен протокол.

Напомним, ранее видео с этим же Hummer уже появлялось в соцсетях и сопровождалось комментарием, что авто принадлежит "киевскому военкому".

Ранее "Страна" писала, что в российской Тюмени на пляж, где загорали и купались люди, внезапно выехал танк. В администрации Тюмени заявили, что земля в районе озера принадлежит минобороны РФ - там находится военное училище и купаться гражданским в этой части озера запрещено. По словам властей, танк проехал "для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений, и людей не задел".

Также публиковалось видео, как на киевском пляже в воду идет спецназ с оружием. Сообщалось, что военнослужащие проводили маневры в рамках учений.

А два года назад в селе Грибовка Одесской области на пляже во время посадки частного вертолета потоком воздуха снесло палатки отдыхающих, крепления ударили ребенка.