"Страна" узнала имя водителя, который с крестами на "Хаммере" проехал по пляжу на Шацких озерах
"Страна" узнала имя водителя, который на автомобиле ездил по пляжу на Шацких озерах. Им оказался житель Волынской области, местный бизнесмен, совладелец охотничьего хозяйства "Шацкое" Владислав Поляков.
"Поляков - человек с криминальным прошлым. Сегодня этот автомобиль был остановлен в городе Ковель за нарушения правил дорожного движения, во время проверки номера кузова было установлено, что данный автомобиль не зарегистрирован в базе данных", - рассказывает источник в правоохранительных органах.
Он также уточнил, что по пляжу на Шацких озерах Поляков ездил 8 июля. За езду по пляжу на него был составлен протокол.
Напомним, ранее видео с этим же Hummer уже появлялось в соцсетях и сопровождалось комментарием, что авто принадлежит "киевскому военкому".
Ранее "Страна" писала, что в российской Тюмени на пляж, где загорали и купались люди, внезапно выехал танк. В администрации Тюмени заявили, что земля в районе озера принадлежит минобороны РФ - там находится военное училище и купаться гражданским в этой части озера запрещено. По словам властей, танк проехал "для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений, и людей не задел".
Также публиковалось видео, как на киевском пляже в воду идет спецназ с оружием. Сообщалось, что военнослужащие проводили маневры в рамках учений.
А два года назад в селе Грибовка Одесской области на пляже во время посадки частного вертолета потоком воздуха снесло палатки отдыхающих, крепления ударили ребенка.