Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, что нужно делать при встрече с черепахой в природе или в населенных пунктах.

Рекомендации появились в Фейсбуке организации.



В заповеднике сообщили, что единственный вид черепах в Украине - это болотная черепаха. Это пресноводное животное обитает в неглубоких водоемах. Но в начале лета пресмыкающихся часто можно встретить очень далеко от воды, потому что самки мигрируют в поисках места для откладывания яиц.

В это время они очень уязвимы: животные гибнут под колесами машин, попадают в руки неумелых спасателей или еще хуже - браконьеров. Количество болотных черепах и так сокращается из-за застройки сред обитания, загрязнения водоемов, сжигания сухой травы и камыша, во время которого погибают кладки.

Поэтому в заповеднике призвали водителей быть внимательными. А если вы увидели черепаху на дороге – остановитесь и перенесите ее подальше, в направлении, куда она двигалась.

Ранее мы рассказывали, как жителю города Вильянди, что на юге Эстонии, вернули любимую черепаху, которая за три года до этого сбежала от него.

Также мы писали, что Чернобыльский заповедник показал разных обитателей зоны отчуждения АЭС, в том числе черепаху.