Суд в Ивано-Франковске вынес приговор женщине, избившей супружескую пару за просьбу не курить в подъезде дома. За нанесение легких телесных повреждений обвиняемая заплатит 850 гривен.

Об этом пишет издание "Zaxid.Net".

В материалах дела говорится, что инцидент произошел вечером 6 июня. Женщина курила в подъезде жилого дома (адрес в приговоре суда скрыли), мимо проходила супружеская пара, которая сделала ей замечания за курение сигарет, "поскольку табачный дым негативно влияет на здоровье".

Между людьми возник конфликт, во время которого обвиняемая схватила женщину за руку и начала выкручивать ее, а другой рукой начала душить потерпевшую за шею. Мужчина пытался вмешаться, но обвиняемая ударила его ногой.

Нападавшую обвинили в умышленном нанесении легких телесных повреждений. Суд оштрафовал женщину на 850 гривен.

Ранее мы рассказывали, что во Львове оштрафовали женщину-дворника, которая ударила мужчину веником по голове.

А жителя Ковеля побили бывшая жена и дочь за попытку помешать им воровать вишни. В итоге семейная драка из-за вишни дошла до суда, который оштрафовал экс-супругу и дочь ковельчанина на 1275 гривень каждую.