Палата представителей приняла проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год в размере 886 млрд долларов.

Об этом сообщает New York Post.

Документ был принят 219 голосами "за", против выступили 210 конгрессменов. На следующей неделе проект начнет рассматривать Сенат.

Документ санкционирует финансирование Минобороны США, включая помощь Украине.

Проект бюджета также предусматривает:

финансирование программ национальной обороны;

повышение денежного довольствия военных на 5,2%;

усиление всеобщей военной готовности и противоракетной обороны;

положения, направленные на противодействие влиянию Китая.

Напомним, еще в марте Белый дом отправил в Конгресс проект оборонного бюджета США с рекордными для мирного времени расходами. В частности, предполагается модернизация ядерной "триады" США и развитие космического потенциала. Также проект может похвастаться исторически большим бюджетом на исследования для Пентагона - 145 млрд долларов, предназначенных для разработки новых видов оружия, например, гиперзвуковых ракет.

Ранее мы писали, что Пентагон ошибся более чем на шесть миллиардов долларов, оценивая стоимость переданного Украине вооружения, причем ошибся в сторону переоценки. Это продолжалось с самого начала предоставления помощи, но "поймали" ошибку только сейчас.