В Одесской области на трассе Одесса – Рени, между селами Подгорное и Карналиевка, произошло ДТП, в котором погибли трое взрослых и ребенок. По данным полиции, авария произошла около 7:30, когда на дороге столкнулись грузовик и внедорожник.

Предварительно полицейские установили, что это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.

"В результате ДТП водитель внедорожника и трое его пассажиров, среди которых - один ребенок, погибли. Водитель грузовика получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он - трезвый", - рассказали в управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Как писала "Страна", в Черкасской области в ДТП погибли четыре человека и шесть получили травмы.

Также мы сообщали, как в Кировоградской области пьяный правоохранитель устроил ДТП, в котором погибли три выпускницы.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.