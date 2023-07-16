В понедельник, 17 июля, в Украине температура будет достигать отметки +34. На западе Украины и в Житомирской области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях средняя ночная температура воздуха будет составлять от +16 до +18, а дневная температура поднимется до +33 градусов.

В северных областях обещают переменную облачность, ночная температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, а дневная от +29 до +31 градус.

В центральных районах также ожидается переменная облачность, ночная температура воздуха будет около +19 градусов, а дневная около +31 градуса.

В южных областях ночная температура будет +19...+21 градусов, а дневная температура поднимется до +34 градусов.

В восточных областях ночная температура воздуха ожидается в пределах от +15 до +17 градусов, а дневная температура будет колебаться от +25 до +31 градуса.

Тем временем в Греции ввели меры по защите населения от аномальной жары до +44 градусов.

По данным Bloomberg, в начале июля земляне пережили самую жаркую неделю в истории человечества.

Напомним, весной ученые-климатологи зафиксировали самую высокую в истории среднюю температуру поверхности мирового океана. Она составила 21,1 градуса, превысив предыдущий максимум в 21 градус, установленный в 2016 году.