Жители Великобритании часто вынуждены сами вырывать себе зубы плоскогубцами, потому что у них нет доступа к дантистам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на опрос компании YouGov, в котором приняли участие более 2000 человек.

Опрос показал, что более 10% респондентов пытались лечить стоматологические проблемы сами, причем более половины из них делали это в прошлом году. Из них 20% сделали это, потому что не смогли найти стоматолога NHS. Кроме того, участникам опроса по всей Великобритании приходилось вырывать себе зубы не только потому, что они не могли получить доступ к врачу, но также позволить себе стоматолога NHS. 22% не имеют карточки у стоматолога, а 23% людей в этой группе объясняют это тем, что они не могут позволить себе лечение.

В некоторых случаях самостоятельное удаление зубов проводилось с помощью плоскогубцев. Тем же, кому повезло записаться на прием, приходилось тратить на поездку к хирургу пять часов.

Комитет парламента по здравоохранению и социальной защите заявил, что стране необходима "срочная и фундаментальная реформа", так как есть свидетельства боли и страданий, которые "совершенно неприемлемы в ХХІ веке". Депутатам также стали известны случаи, когда люди оказывались в социальной изоляции из-за ухудшения состояния полости рта.

"Случаи, когда кто-то испытывает такие боль и страдания, что плоскогубцами вырывает себе зубы, демонстрируют кризис в стоматологических службах NHS. Проблема усугубляется тем, что люди не знают, на что они имеют право", - сказал председатель Комитета по здравоохранению и социальной защите Стив Брайн.

Среди страдающих от недостатка стоматологической помощи больше всего людей из бедных районов, представителей этнических меньшинств, бездомных, беженцев и людей со сложными потребностями, такими как аутизм.

Ранее британская пресса писала, что местные стоматологические услуги настолько плохие, что люди едут лечить зубы в разоренную войной Украину.

Также мы сообщали, что в Великобритании патологоанатомы не могут справиться с потоком тел на вскрытия, а родственники умерших неделями не могут их похоронить.