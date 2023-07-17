Жителей Киева призвали воздержаться от посещения лесов в Дарницком районе в ближайшие три дня.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале Киевская городская военная администрация (КГВА).

Как отметили в администрации, с 17 по 20 июля в указанном районе будут проходить военные учения по обороне столицы.

В КГВА призвали киевлян не только не ходить в лес в этот период, но также помнить о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники.

На днях мы сообщали, что в Киеве объявили запись населения на учения по подготовке к национальному сопротивлению. Мы объясняли, как можно зарегистрироваться для участия в мероприятиях.

Между тем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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