В Киеве объявили запись населения на учения по подготовке к национальному сопротивлению. Стало известно, как можно зарегистрироваться для участия в мероприятиях.

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Для записи каждому из желающих нужно заполнить регистрационную форму, после чего с вами свяжутся представители центра подготовки и сообщат место и время проведения занятий", - говорится в сообщении.

Напомним, курс обучения будет бесплатным и составит шесть часов. На этом тренинге вас обучат:

основам минно-взрывной безопасности, правилам обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием;

защите от оружия массового поражения, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

Занятия будут проходить в выходные дни. Их будут проводить работники департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры.

Ранее в Киеве уже начали отрабатывать отражение наступление противника с севера.

Кроме этого в Украине появится центр гуманитарного разминирования.