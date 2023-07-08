В Киеве открыли регистрацию на участие в учениях по подготовке к национальному сопротивлению. Как записаться
В Киеве объявили запись населения на учения по подготовке к национальному сопротивлению. Стало известно, как можно зарегистрироваться для участия в мероприятиях.
Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
"Для записи каждому из желающих нужно заполнить регистрационную форму, после чего с вами свяжутся представители центра подготовки и сообщат место и время проведения занятий", - говорится в сообщении.
Напомним, курс обучения будет бесплатным и составит шесть часов. На этом тренинге вас обучат:
- основам минно-взрывной безопасности, правилам обращения с взрывоопасными предметами;
- стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием;
- защите от оружия массового поражения, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.
Занятия будут проходить в выходные дни. Их будут проводить работники департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры.
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