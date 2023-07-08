Участников учений в Киеве обучат основам минно-взрывной безопасности. Фото: reddit.com

В Киеве объявили запись населения на учения по подготовке к национальному сопротивлению. Стало известно, как можно зарегистрироваться для участия в мероприятиях.

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Для записи каждому из желающих нужно заполнить регистрационную форму, после чего с вами свяжутся представители центра подготовки и сообщат место и время проведения занятий", - говорится в сообщении.

Напомним, курс обучения будет бесплатным и составит шесть часов. На этом тренинге вас обучат:

  • основам минно-взрывной безопасности, правилам обращения с взрывоопасными предметами;
  • стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием;
  • защите от оружия массового поражения, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

Занятия будут проходить в выходные дни. Их будут проводить работники департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры.

В Киеве проведут учения по подготовке нацсопротивления

Ранее в Киеве уже начали отрабатывать отражение наступление противника с севера.

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