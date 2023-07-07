В Киеве объявили запись населения на учения по подготовке к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Курс обучения будет бесплатным и продлится один день. На этом тренинге обучат:

основам минно-взрывной безопасности, правилам обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием;

защите от оружия массового поражения, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

Занятия будут проходить в выходные дни. Их будут проводить работники департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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