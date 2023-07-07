Стрелковая подготовка и защита от радиации. В Киеве проведут учения по подготовке к национальному сопротивлению
В Киеве объявили запись населения на учения по подготовке к национальному сопротивлению.
Об этом сообщает сайт столичной мэрии.
Курс обучения будет бесплатным и продлится один день. На этом тренинге обучат:
- основам минно-взрывной безопасности, правилам обращения с взрывоопасными предметами;
- стрелковой подготовке и правилам обращения с огнестрельным оружием;
- защите от оружия массового поражения, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.
Занятия будут проходить в выходные дни. Их будут проводить работники департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры.
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