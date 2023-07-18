Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в удовлетворении исковых требований против Украины.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Москва подала заявление в июле 2021 года, обвинив Киев в административной практике "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничений на использование русского языка и нападений на российские посольства и консульства".

Также Россия пыталась приписать Украине ответственность за крушение малазийского Боинга MH17 на Донбассе в 2014 году, так как Украина "не закрыла воздушное пространство".

Москва также жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить ограничения в использовании русского языка. Но суд еще в 2021 году отказал в этом.

ЕСПЧ отказал РФ по всем пунктам, потому что доказательства не были предоставлены, а документы были поданы только на русском языке.

Как писала "Страна", в августе 2022 года ЕСПЧ дал РФ срочные указания обеспечить права пленных украинских военных.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.