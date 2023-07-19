Бывший президент Польши Лех Валенса, который недавно заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов, опубликовал необычное фото, собравшее несколько тысяч лайков и тысячу комментариев. На снимке Валенса принимает "пивную" ванную, а на его фоне размещаются несколько бутылок с пивом.

Соответствующее фото появилось в Facebook Валенсы.

"Принимаю ванну в пиве. 19 07 2023", - подписал свой снимок Валенса.

Напомним, еще в 2020 году президент Польши с 1990 по 1995 год Лех Валенса имел большие финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. Бывший глава государства назвал себя банкротом. Валенсе полагается пожизненная ежемесячная президентская пенсия в размере 10,5 тысяч злотых.

Позже Валенса принялся за поиск новой работы, так как президентской пенсии ему не хватает на жизнь, а лекции в университетах экс-глава государства давать не мог из-за коронавируса. Валенса также сказал, что не может найти дополнительных заработков. Его жена, по его словам, тратит больше, чем получает вся семья.

Недавно Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов, поэтому приходится подрабатывать. 79-летний Валенса заявил, что у него столько расходов, что "денег не хватает" и приходится подрабатывать, принимая участие в международных конференциях и форумах, а также давая лекции.