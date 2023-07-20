Исполком Международной федерации гимнастики принял решение об участии атлетов с российским и белорусским спортивным гражданством в международных соревнованиях. Им разрешено участвовать, но с нейтральным статусом.

Решение опубликовано на сайте МФГ.

"Разрешить на строгих условиях участие спортсменов и вспомогательного персонала российской и белорусской спортивной национальности в санкционированных МФГ мероприятиях, перечисленных в календаре МФГ, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какого-либо участия или связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами. Установить строгое требование нейтральности по отношению к Российской Федерации и Республике Беларусь для любого участия в санкционированных МФГ мероприятиях", - сказано на сайте организации.

Участие в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будет сопровождаться рядом мер, описанных в специальных правилах, направленных на обеспечение строгого соблюдения требований нейтральности (до конца они еще не сформулированы). Любой спортсмен, желающий получить статус индивидуального и нейтрального, должен подать заявку в МФГ. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях, санкционированных МФГ, с 1 января 2024 года.

"Хотя эти решения позволяют вернуться к санкционированным МФГ соревнованиям для российских и белорусских спортсменов, в том числе к олимпийским квалификационным соревнованиям в Париже в 2024 году, решение о том, будут ли россияне и белорусы иметь право участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, примет МОК.

"Принимая российских и белорусских гимнасток для участия в соревнованиях в качестве независимых нейтральных спортсменов, МФГ обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру", — прокомментировал решение президент МФГ Моринари Ватанабе.

Сейчас исполком МФГ завершает работу над специальными правилами и сопутствующими документами, которые будут опубликованы в ближайшие недели.

Вчера Международный олимпийский комитет наказал Великобританию за допуск к различным турнирам российских и белорусских спортсменов на жестких условиях. Лондон лишили права на проведение квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 по недавно включенным в список олимпийских видам спорта: брейкинг, велоспорт BMX, скейтбординг и скалолазание.

Ранее стало известно, что МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля. Такое решение было принято в связи с санкциями, введенными комитетом в отношении российского и белорусского спорта из-за войны в Украине.