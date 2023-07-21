В Сингапуре 67-летнего гражданина В. Раджандрана оштрафовали на 4800 сингапурских долларов (3600 американских) за неоднократное кормление голубей. В этой стране оно строго запрещено.

Как пишет азиатская пресса, суд вынес приговор нарушителю 21 июля.

Ранее мужчину уже штрафовали за кормление голубей на 450 сингапурских долларов в феврале 2018 года и еще на 500 сингапурских долларов в январе 2020 года, но он снова попался на аналогичном правонарушении.

В августе прошлого года он бросал ломти хлеба на тротуар и газон и попал в поле зрения полицейских. Несмотря на замечание правоохранителей о том, что кормить диких животных без письменного разрешения является преступлением, он сделал это еще 15 раз - вплоть до декабря 2022 года.

Каждый раз он покупал хлеба на сумму от 20 до 30 сингапурских долларов или брал рис из остатков еды.

Раджандран полностью оплатил штраф. Если бы он отказался это сделать, то отбыл 16 суток тюрьмы за неуплату.

Когда его спросили, есть ли у него что сказать в оправдание, он ответил: "Нечего сказать".

Правонарушение, связанное с умышленным кормлением диких животных, в Сингапуре наказывается штрафом в размере до 5000 местных долларов для впервые нарушивших правила. Повторным нарушителям грозит штраф до 10 000 сингапурских долларов.

Ранее мы рассказывали, что в российском Ростове-на-Дону суд оштрафовал черного мага за дискредитацию российской армии.

А во Львовской области суд вынес приговор учительнице, которая пришла в сервисный центр МВД с купленными правами и попыталась поменять их по сроку давности. Ее обязали уплатить штраф.