Украинских водителей пугают очередным витком подорожания топлива.

Напомним, с 1 июля в Украине вернули довоенные налоги на бензин, дизель и автогаз - НДС и акцизный сбор.

Мы уже писали, как после этого начали расти ценники на заправках. Бензин и дизель подорожали на 3-3,5 гривен за литр, газ - на 1-1,5 гривни. Хотя, как говорит руководитель отдела маркетинга и инноваций сети "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, налоговая нагрузка выросла гораздо больше - на бензин - на 9 гривен, дизель - на 7 гривен, на газ - на 2,5 гривен.

Поэтому будет "вторая волна" подорожания, предупреждают заправщики. И начнется она, по словам владельца сети "Прайм" Дмитрий Леушкина, прямо с понедельника, 24 июля.

"Конечно, 60 гривен пока не будет, но 55 - вполне", - отметил он.

По данным агентства "А-95", по состоянию на 21 июля бензин в среднем по стране стоил 48,26 гривен, дизель - 47,34, газ - 23,44. То есть бензин и дизель могут прибавить в цене еще больше пяти гривен, газ - 1-1,5 гривни.

Между тем новые ценники на АЗС уже анализируют производители и поставщики продукции. И говорят, что с августа уже может появиться "топливная" наценка, в первую очередь, на продуктах питания.

Разбирались, почему снова будет дорожать топливо, и как это скажется на ценниках на товары.

Цены разгоняются

"Страна" уже писала, что творилось на заправках накануне 1 июля, когда в Украине готовились возвращать довоенные налоги на автомобильное топливо. На АЗС выстраивались огромные очереди, люди заправляли полные баки и брали топливо с собой в канистры - про запас. По словам Мельничука, объемы продаж тогда выросли втрое, водители разобрали даже канистры, и еще попутно скупались в магазинах на АЗС, из-за чего тем удалось повысить реализацию товаров втрое.

Но с 1 июля большого скачка цен - на 9-11 гривен, как накануне пугали заправщики - так и не произошло. Сети начали повышать ценники, но дозированно - на 1-2 гривни. И только премиальное топливо (к примеру, А-95 плюс) подорожало сразу на 5 гривен. За три недели июля бензин и дизель подорожали в среднем на 3-3,5 гривен, газ на 1-1,5 гривен за литр.

Поэтому водители немного успокоились и перестали скупать топливо впрок.

Как рассказал нам представитель одной из сетей, накануне 1 июля им озвучили "пожелание" от правительства - любыми путями избежать резкого скачка цен, и повышать прайсы "дозированно".

Что, собственно, и происходит.

По данным "А-95", на прошлой неделе все виды топлива продолжили расти в цене, но подорожание было незначительным. Так, бензины А-95 и А-95 плюс выросли в цене в среднем на 34 копейки и 37 копеек (до 48,26 и 50,37 гривен за литр соответственно), дизель - на 34 копейки (до 47,34 гривен).

Но некоторые АЗС повысили ценники более существенно. В частности, на заправках, которые принято относить к сети "Приват" (ANP, Avias и др.), стоимость топлива подскочила сразу на гривню (А-92 - до 46 гривен, А-95 и дизель - до 47 гривен), Такое же подорожание - на гривню за литр - было зафиксировано на АЗС "Укрнафты" (дизель - до 45,9, бензин А-95 - до 46,9, А-95 плюс - до 48,9 гривен). На 50 копеек подняли цены на "БРС Нафте", на 40 копеек - на U.Go, на 90 копеек - на АЗС "Авантаж" и т. д.

Больше всего задирали ценники сети, в которых реализуется сравнительно недорогое топливо. Те, кто продает ресурс по высоким ценам, повышали прайсы минимально, либо вообще не повышали. Так, в сетях WOG, ОККО, KLO, Socar цены в течение прошлой недели не менялись (на WOG и ОККО А-95 и дизель стоят 49,9 гривен, А-95 плюс - 51,9 гривен за литр, на KLO - 48,9, 51,4 и 49,0 гривен соответственно, на Socar - обычный бензин - 50,9, премиальный - 54,9, дизель - 47,9 гривен).

То есть рынок постепенно подтягивается под новые ценовые планки. При этом во многих сетях еще накануне 1 июля можно было купить топливо по действующим на тот момент ценам на карты постоянных клиентов. И заправляться им до тех пор, пока не закончатся квоты (в среднем на карты разрешали приобрести до 500 литров). То есть многие водители могут заправляться еще по июньским ценам, остальные - немного дороже.

Но, как говорят в сетях, уже с понедельника, 24 июля, начнется новая волна подорожания.

И, по итогу, "страшилки" о росте цен на 9-11 гривен станут реальностью.

В чем причина?

График нового подорожания и бензин по 55 гривен

Дмитрий Леушкин поясняет новый этап подорожания топлива тем, что пока "отыграл" только НДС. Напомним, в начале войны налог на добавленную стоимость снизили с 20% до 7%. Но с 1 июля его вернули к прежнему значению - 20%.

НДС - это налог на розничную продажу, то есть платит его покупатель. И насчитывать 20% к ценнику вместо прежних 7% начали уже с 1 июля. Что, собственно, сразу же отразилось на стоимости топлива.

Но остается еще акциз, который также был снижен в начале войны, а с 1 июля - снова повышен. На бензин акцизный сбор вырос со 100 евро до 213,5 евро на тонне, на дизель - со 100 евро - до 139,5 евро.

Акцизный сбор с топлива уплачивается после его таможенного оформления, то есть на этапе ввоза в страну. А так как, готовясь к повышению налогов, импортеры буквально "залили" рынок ресурсом, навезли большие объемы про запас, пока на АЗС продается бензин, дизель и газ еще со старыми акцизами.

Но постепенно запасы иссякают.

"Запасы заканчиваются, новый ресурс уже очень дорогой", - говорит Леушкин.

По его словам, бензин и дизель подорожают еще на 4-5 гривен, а может и больше. Все будет зависеть от цен на нефть, которые снова пошли вверх. Накануне выходных сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на 1,12% по сравнению с предыдущей торговой сессией - до 80,53 долларов за баррель. И, по прогнозам экспертов, это далеко не последний скачок цен. Рынок нефти двигает вверх намерение США запретить продажу нефти из стратегического резерва Китаю. Большинством голосов сенат США уже одобрил соответствующие поправки к закону.

"Нефть существенно влияет на стоимость нефтепродуктов, а какими будут цены на "черное золото" через пару недель, никто не знает. Поэтому и спрогнозировать цены на бензин и дизель сейчас сложно", - отмечает Леушкин.

По его словам, при условии, если в ближайшее время ценники на нефтепродукты в Европе меняться не будут, то подорожание на украинских АЗС станет идти по такому графику: в течение ближайших 10 дней бензин и дизель прибавят в цене еще по 2 гривни на литре (то есть, на большинстве АЗС пересекут отметку в 50-51 гривню на литр). Затем - в течение 4-5 дней - еще плюс 2-3 гривни на литре. По итогу, ценники вырастут в течение двух недель на 4-5 гривен или немного больше. А итоговое подорожание с 1 июля составит до 8,5-9 гривен. Таким образом цены на бензин и дизель вплотную приблизятся к 55 гривням, а на некоторых заправках и превысят эту планку.

Если же нефть продолжит дорожать, и следом станут расти ценники на нефтепродукты, тут же отреагируют оптовики. И новую "наценку" дополнительно включат сначала в оптовую, а затем в розничную стоимость ресурса.

В сетях рассказывают, что дополнительный рост цен возможен также за счет того, что власти начали "закручивать гайки" - увеличилось количество рейдов, а проверяющие, якобы, "давят на бизнес". Поэтому те, кто продавал топливо дешевле (часто за счет ухода от налогов или реализации "бодяги"), "прикрывают лавочку". А другие АЗС за счет снижения конкуренции с "бочками" пытаются повысить маржу.

В то же время, как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, наценка на топливе у сетей до сих пор "рекордная", и превышает 13-15 гривен за литр. То есть, по хорошему, они при желании могли бы повышать ценники не так существенно, "поделившись" с покупателями частью своей рекордной прибыли.

Но заправщики спешат заработать, пока идет уборочная, и продажи топлива- по любым ценам - бьют рекорды. Не исключено, что в обозримом будущем будет еще одна - уже третья - волна подорожания, на этот раз отдельных видов топлива, в частности, дизеля и газа. В Раде еще в июне появился законопроект №9348 (его подал «слуга» Марьян Заблоцкий), который предусматривает повышение акциза на дизельное топливо со 139, 5 евро до 175 евро с тонны, а на газ - с 52 евро до 129,5 евро (на бензин акциз хотят снизить с 213,5 до 175 евро). Пока документ находится на рассмотрении профильного комитета. Если его примут, дизель и газ могут подорожать (и, чтобы сгладить это подорожание, сетям, возможно, придется снижать собственную маржу, иначе могут упасть продажи топлива). Но даже при этом на рынке может появиться дизель 60 гривен за литр. А вот станут ли заправщики снижать цены на бензин, если акциз на него опустят - вопрос открытый.

Товары подорожают на 5%, перевозки - до 25%

Бензин по новым ценникам уже начал влиять на роботу производителей и продавцов различных товаров, а также сферу услуг.

В компаниях предупреждают, что уже с августа в ценниках на все может появиться "топливная наценка". Какой она будет - зависит от вида продукции.

"Чем объемнее и тяжелее товар, и чем меньше его помещается в автомобиль при перевозке, тем выше будет наценка на единицу продукции", - говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич. Он также является владельцем оконной фирмы, и подсчитал, что окна подорожают за счет более дорогой транспортировки на 4-6%.

По словам главы концерна "Ярослав" Александра Барсука, они закладывают в ценники на свою продукцию (а это трикотажные изделия и макароны) "немного завышенную стоимость топлива", чтобы подорожание товара не было "в один момент". При этом после того, как ценники на АЗС выйдут на максимальные значения, стоимость товаров все равно придется повысить примерно еще на 5%. Дополнительные пару процентов к цене продукции может прибавить еще и повышение зарплат, которое готовится в компании, в частности, водителям, которые сейчас в дефиците.

О росте цен на продукцию говорит и глава компании ВГМС (мебельное производство) Ирина Мацепура. Но пока точные проценты подорожания назвать не может.

Глава Всеукраинской ассоциации пассажирских перевозчиков Игорь Житинский заявил, что рост цен на топливо послужит толчком для пересмотра тарифов на перевозки. И, "с учетом других факторов, в частности, подорожания электроэнергии для бизнеса", ценники маршрутчиков могут вырасти на 10-25%.