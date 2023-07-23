Бывший президент США Ричард Никсон в 1994 году допускал возможность войны в Украине.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на рассекреченное письмо экс-президента.

По данным издания, Никсон в 1994 году совершил двухнедельную поездку, посетив Украину и Россию, по итогам которой 21 марта того же года написал письмо тогдашнему американскому президенту Биллу Клинтону.

На этой неделе содержание письма было рассекречено президентской библиотекой Клинтона.

Из документа следует, что Никсон был обеспокоен возможностью ухудшения отношений Киева и Москвы, охарактеризовав ситуацию в Украине как "крайне взрывоопасную".

"Если позволить ситуации выйти из-под контроля, Боснийская война покажется лишь детским лепетом", - писал Ричард Никсон.

Ранее The New York Times опубликовала документы, которые Буш передал Обаме в 2009 году, где говорится, что"РФ жаждет территории соседа".

Также мы сообщали о заявлении Финляндии, которая десятилетиями готовилась к нападению РФ, поэтому готова воевать.

Кроме этого стало известно, что перуанские шаманы предсказали, когда в Украине наступит мир - по их словам это произойдёт до августа 2023 года.