Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на пенсию Венди Шерман.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет пресс-служба Госдепа.

По его словам, президент США Джо Байден обратился к Нуланд с просьбой временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря.

"Президент Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого замгоссекретаря до тех пор, пока не будет назначен наш следующий первый замгоссекретаря. Нам повезло, что есть дипломат с ее опытом, навыками и преданностью госдепартаменту, который мог бы взять на себя дополнительные обязанности", - говорится в сообщении.

Блинкен добавил, что последним рабочим днем Венди Шерман будет 28 июля.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что такой перспективе сотрудники ведомства не были рады. Уход Шерман, по его словам, "вызвал практически панику внутри госдепартамента по поводу человека, которого, как многие там опасаются, выберут на ее место".

Напомним, недавно американский бизнесмен Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта в Украине. По его словам, "никто не продвигает войну больше, чем Нуланд".

А бывший американский президент Дональд Трамп призвал США избавиться от Байдена, Нуланд и всей коррумпированной верхушки.