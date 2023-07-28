Появился аудиоперехват, на котором экипаж российского корабля сообщает о запрете судну направляться в сторону украинских портов и перевозить в Украину любой груз.

Перехват опубликовала в телеграм-канале Госпогранслужба Украины.

"Какой у вас груз? У вас есть оружие на борту? Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Перевозка любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой двигается судно, считается втянутой в конфликт в Украине", - говорит мужской голос, видимо, принадлежащий члену экипажа российского судна.

Кому адресованы угрозы, из ролика непонятно.

Ранее, после прекращения зерновой сделки, российское Минобороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов. Также Минобороны РФ объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

Вскоре после этого ФСБ заявила, что будет проверять суда, идущие через Керченский пролив, потому что в одном из них были обнаружены следы взрывчатых веществ.

А сегодня в Украине заявили, что российские силы фактически блокировали все порты Украины после выхода РФ из зерновой сделки.