В Бурятии эвакуировали посетителей и сотрудников магазина из‑за мягкой игрушки. Она представляет собой овечку в украинской традиционной одежде с венком из желтых, синих и красных цветов на голове, а также табличкой "Нажми кнопку". При нажатии звучит украинская народная песня "Несе Галя воду".

Об инциденте пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Сообщается, что плюшевую игрушку на улице нашла 37-летняя жительница бурятского поселка Селенгинска. Женщина хотела отыскать хозяина или хозяйку овечки, поэтому принесла ее в местный магазин, а потом выложила фото игрушки в группу в Viber.

Однако неожиданно игрушку посчитали подозрительной. Из магазина выгнали посетителей и сотрудников, вызвали ОМОН и ФСБ. Силовики провели проверку. Никаких взрывчатых веществ или опасных соединений внутри овечки обнаружено не было.

Ранее мы рассказывали, что в России в зоомагазин пришла полиция из-за названия вай-фая "Слава Украине". Сотрудники магазина заявили, что не знают, кто установил такое название.

А в Краснодаре решили проверить все караоке-клубы после исполнения песни Верки Сердючки "Гуляночка" в одном из кафе.