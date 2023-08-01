Российский писатель Захар Прилепин станет заместителем командира нового полка в составе Росгвардии. Полк создают из подразделения "ДНР" "Оплот", основанного бывшим "главой ДНР" Александром Захарченко, и получит тяжелое вооружение для участия в войне против Украины.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале сам Прилепин.

Кроме писателя, в руководство полка войдет действующий командир "Оплота" Сергей Завдовеев.

Российское издание Daily Storm пишет, что указ о создании этого и других новых полков Росгвардии особого назначения уже подписал Владимир Путин. В дальнейшем полку выделят отдельную базу на Донбассе и передадут артиллерию и тяжелую технику, в том числе танки.

Прилепин присоединится к полку после того, как завершит лечение после покушения на него, которое произошло в мае. Покушение произошло под Нижним Новгородом: тогда был взорван автомобиль, в котором находился писатель. Сам Прилепин был тяжело ранен, а его водитель погиб.

После ранения писатель находился в коме, ему сделали несколько операций. Вторая из них длилась пять часов.