Российском писателю Захару Прилепину сделали вторую операцию.

Об этом сообщил он сам в Телеграм.

"Прошла еще одна пятичасовая операция. Врачи молодцы. Не знаю, что там будет завтра, но сегодня - жив, полон надежд, целую всю родню", - сказано в посте.

Напомним, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился писатель. Сам Прилепин оказался тяжело ранен, его водитель погиб.

В тот же день в МВД РФ заявили о задержании подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина. Российские СМИ написали, что задержанный - житель Нижегородской области, недавно получивший гражданство России. На допросе он заявил о работе на украинские спецслужбы. Подозреваемый по имени Александр Пермяков сказал, что получил задание на ликвидацию писателя еще в 2022 году.

На днях глава украинской военной разведки Кирилл Буданов дал понять, что Украина причастна к убийствам известных россиян.