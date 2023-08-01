На акции против прибытия круизного лайнера "Астория Гранде" с российскими туристами в грузинском Батуми были задержаны двое граждан Украины.

Об этом сообщает местная служба "Радио Свобода".

Задержанную украинку Марину Чобанян обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Другой задержанный — украинец Дмитрий Закревский. Женщину держат в следственном изоляторе. Где находится мужчина, неизвестно.

По информации грузинской службы "Радио Свобода", в изоляторе временного содержания Марине стало плохо. Её на некоторое время доставили в местную больницу, а затем вернули в изолятор, где она находится в настоящее время.

По информации врача клиники "Медальфа", где оказывали помощь украинке, ее состояние было вызвано ощущением страха. Чобанян оказали помощь и после стабилизации состояния здоровья выписали из клиники.

Мать Марины не может связаться с дочерью. Она рассказала, что отец Марины был из Грузии, он скончался несколько лет назад. Марина часто приезжала в Грузию навестить могилу своего отца, а в начале 2022 года, незадолго до вторжения России, переехала жить в Грузию.

Всего, по данным СМИ, на акции протеста задержаны 23 человека. Согласно законодательству, в ближайшие дни задержанных должны будут либо отпустить, либо объявить им подозрение.

Напомним, в Батуми прошли протесты у круизного лайнера с российскими туристами. Протестующие бросали в судно яйца и бутылки.

Перед этим появилось видео протестов в Грузии из-за приезда в страну дочери Сергея Лаврова.