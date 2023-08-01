Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 1 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 26 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – севернее и западнее Клещеевки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – восточнее Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла один ракетный и 49 авиаударов, совершила 33 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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