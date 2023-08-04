В России идет массовая вербовка женщин-заключенных колоний для участия в войне против Украины.

Об этом заявила основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова.

По ее информации, известно о 100 успешных случаях вербовки женщин в колониях на юге России - в частности, в Липецкой области.

Также, по словам правозащитницы, до последнего времени активная вербовка женщин шла на захваченных территориях Украины. Так, 50 заключенных, по ее данным, пошли воевать из женской колонии города Снежное в Горловском районе Донецкой области.

По информации Романовой, женщины воюют в штурмовых подразделениях российской армии.

По мнению правозащитницы, "женщины в тюрьме крайне подверженны пропаганде" и идут воевать даже охотнее мужчин.

"Мы можем ждать новостей и из других женских зон", - прогнозирует Романова.

Напомним, в середине июля ЧВК "Вагнер" отпустила всех заключённых, завербованных в российских тюрьмах. Сообщалось, что "Проект К" - так назывался проект вербовки в ЧВК осуждённых из колоний - закрыт.

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