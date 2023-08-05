На Трухановом острове в Киеве - ажиотаж. Люди катаются на аттракционе, купаются и загорают, несмотря на запрет властей.

Соответствующее видео публикует корреспондент "Страны".

Напомним, Совет обороны Киева принял решение запретить пляжный отдых, поскольку берега не оборудованы укрытиями на случай воздушной тревоги.

Перед этим мы публиковали фото и видео, как в столице купаются и загорают на днепровских пляжах, несмотря на запрет.

В Киевской городской администрации призвали граждан соблюдать данные населению рекомендации по безопасности и напомнили, что продолжает действовать запрет на посещение лесных угодий, где продолжает проводиться разминирование и выявление взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали, что пляжи Одессы заполонили отдыхающие, несмотря на войну и минную опасность. В том числе после подрыва дамбы Каховской ГЭС, когда после затопления поток воды вынес в море грязь и мёртвых животных, а в Чёрном море выявили возбудителей холеры, местные жители продолжили посещать пляж. Особенно запомнился мужчина, макающий ребёнка в воду с головой. Этот кадр, распространённый в соцсетях даже прокомментировали в городской администрации.