В Киеве заставили написать заявление об увольнении сотрудницу скорой помощи за то, что она снимает видео в "ТикТок".

Об этом сама девушка заявила у себя в аккаунте.

По ее словам, сейчас в столице волна увольнений сотрудников скорой помощи за ведение соцсетей.

"Я работала на скорой помощи три с половиной года. И работала достаточно неплохо, и вот моя "награда" за мой многолетний труд. Это просто кринж лютый. В Киеве массовое увольнение врачей, фельдшеров с экстренной медицинской помощи за ведение соцсетей, в том числе ТикТок.

Моя история началась со звонка заведующего моего отделения: "Валерия, вы слышали о вашей коллеге?"

Имя назвать, к сожалению, не могу. Я ответила, что ничего не слышала.

Завотделения сказал: "Она сейчас лежит в неврологическом отделении с подозрением на инсульт. Вы тоже так хотите?"

Я честно говоря, вообще ничего не поняла с самого начала, но потом следовало продолжение: "Вы снимали видео в ТикТок"? Я сказала, что да, а мне: "Нам в чат заведующих сбросили позорные видео, где вы материтесь в форме, позорите скорую медицинскую помощь, было принято решение, что такие сотрудники нам не нужны.

Говоря прямым текстом — люди, которые не достойны чести спасать другие жизни. Как-то так было сказано. Недостойны спасать жизни из-за ТикТок, из-за мата, из-за наложенного на видео звука с матом", — рассказала девушка.

Позже девушка уточнила, что использует матерные слова в повседневной жизни, а не на работе.

Отметим, что ее видео в ТикТок набирают довольно много просмотров.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах тиктокеру грозит восемь лет за съемку и публикацию перемещений ВСУ.

А также, что СБУ задержала в Измаиле тиктокера за поддержку российского вторжения в соцсетях.